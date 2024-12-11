Барселона потребует 100 миллионов за своего звездного вингера от потенциальных покупателей

"Барселона" не хочет расставаться с одним из лучших игроков своей команды меньше, чем за 100 миллионов евро.

Лондонский "Челси" в течении длительного времени следит за Рафиньей. Бразилец находится в списке трансферных целей "синих", однако трансфер звездного бразильца обойдется им в кругленькую сумму.

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Как сообщает издание El Nacional, "Челси" предлагал "Барселоне" 85 миллионов евро за Рафинью, включая бонусы, однако каталонский клуб не согласился на такое предложение. Они будут требовать не менее 100 миллионов евро за своего звездного 27-летнего вингера.

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Добавим, что в этом сезоне Рафинья забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 22 поединках за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.