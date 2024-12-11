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Тренер Барселоны высказался о слухах об уходе из команды Френки де Йонга
Для меня все понятно (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о слухах относительно возможного ухода полузащитника команды Френки де Йонга.
"Меня не интересуют слухи вокруг Френки. Для меня все понятно - он является нашим ключевым игроком", - сказал специалист.
Добавим, что контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Хавбек в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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