  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала

Испания
Обновлено

Вальехо может покинуть свой клуб

Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

Новина українською

Центральный защитник Хесус Вальехо покинет мадридский "Реал" уже этой зимой или как можно быстрее после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Football-Еѕраna.

Футболистом интересуются несколько испанских клубов. Среди них - "Райо Вальекано" и "Хетафе".

Вальехо перешел в "Реал" летом 2015 года. За этот период испанец принял участие в 32 играх, в которых отметился одним голом.

Читайте такжеЛидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Клуб Премьер-Лиги интересуется центрбеком Барселоны
yellow-arrow
Google назвал самого популярного футболиста в мире, которого вводили в поиске в 2024 году
yellow-arrow
Тренер Барселоны высказался о слухах об уходе из команды Френки де Йонга
Реал (Мадрид) Хетафе Хесус Вальехо Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости