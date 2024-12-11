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Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала
Вальехо может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA
Центральный защитник Хесус Вальехо покинет мадридский "Реал" уже этой зимой или как можно быстрее после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Football-Еѕраna.
Футболистом интересуются несколько испанских клубов. Среди них - "Райо Вальекано" и "Хетафе".
Вальехо перешел в "Реал" летом 2015 года. За этот период испанец принял участие в 32 играх, в которых отметился одним голом.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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