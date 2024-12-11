Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала

Центральный защитник Хесус Вальехо покинет мадридский "Реал" уже этой зимой или как можно быстрее после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Football-Еѕраna.

Футболистом интересуются несколько испанских клубов. Среди них - "Райо Вальекано" и "Хетафе".

Вальехо перешел в "Реал" летом 2015 года. За этот период испанец принял участие в 32 играх, в которых отметился одним голом.