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Валенсия заинтересовалась футболистом, который принес победу Аргентине на ЧМ-2022

Испания
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Забил победный пенальти

Валенсия заинтересовалась футболистом, который принес победу Аргентине на ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" планирует усилиться во время зимнего трансферного окна.

Как пишет издание Football-Еѕраna, испанцы проявляют интерес к защитнику "Севильи" Гонсало Монтиелю. "Валенсия" уже поинтересовалась условиями возможного перехода 27-летнего аргентинца.

Гонсало в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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