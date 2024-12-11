Испания
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Валенсия заинтересовалась футболистом, который принес победу Аргентине на ЧМ-2022
Забил победный пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" планирует усилиться во время зимнего трансферного окна.
Как пишет издание Football-Еѕраna, испанцы проявляют интерес к защитнику "Севильи" Гонсало Монтиелю. "Валенсия" уже поинтересовалась условиями возможного перехода 27-летнего аргентинца.
Гонсало в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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