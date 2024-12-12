Кто из известных футболистов играл за Реал Сосьедад? Квиз от UA-футбол

Киевское "Динамо" 12 декабря проведет поединок шестого тура Лиги Европы 2024/25. Подопечные Александра Шовковского на выезде сыграют против "Реал Сосьедада".

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета испанской команды.

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Реал Сосьедад".