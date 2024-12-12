  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кто из известных футболистов играл за Реал Сосьедад? Квиз от UA-футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто из известных футболистов играл за Реал Сосьедад? Квиз от UA-футбол

Испания

Делитесь своими результатами в комментариях

Кто из известных футболистов играл за Реал Сосьедад? Квиз от UA-футбол

SS

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" 12 декабря проведет поединок шестого тура Лиги Европы 2024/25. Подопечные Александра Шовковского на выезде сыграют против "Реал Сосьедада".

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета испанской команды.

Читайте такжеРеал Сосьедад – Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против испанских команд? Квиз от UA-Футбол

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Реал Сосьедад".

По теме
yellow-arrow
Валенсия заинтересовалась футболистом, который принес победу Аргентине на ЧМ-2022
yellow-arrow
Два клуба Ла Лиги заинтересовались центрбеком Реала
yellow-arrow
Клуб Премьер-Лиги интересуется центрбеком Барселоны
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости