Испания
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Кто из известных футболистов играл за Реал Сосьедад? Квиз от UA-футбол
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SS
Киевское "Динамо" 12 декабря проведет поединок шестого тура Лиги Европы 2024/25. Подопечные Александра Шовковского на выезде сыграют против "Реал Сосьедада".
Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета испанской команды.
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Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Реал Сосьедад".
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