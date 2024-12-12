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Спортивный директор Барселоны высказался относительно регистрации Дани Ольмо на вторую часть сезона

Испания

Финансовые трудности каталонцев никуда не делись

Спортивный директор Барселоны высказался относительно регистрации Дани Ольмо на вторую часть сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хотя команда Ханси Флика прекрасно проводит первую часть сезона, этого не скажешь об их финансовом положении, где они и в дальнейшем имеют проблемы. Учитывая возвращение из лазарета нескольких игроков "сине-гранатовых", под большим вопросом остается регистрация Дани Ольмо на вторую часть сезона. Для решения этой проблемы клуб должен найти дополнительные источники дохода, а спортивный директор "Барсы" Деку уверяет, что нет причин для паники относительно этой ситуации.

"Конечно, мы можем подписать Дани Ольмо до конца года. Клуб работает, и у нас все спокойно. Это внутренние вопросы... Не волнуйтесь, мы с этим разберемся", - цитирует Деку Marca.

Отметим, что Дани Ольмо присоединился к "Барселоне" летом этого года и за это время футболист провел 13 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.

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Деку Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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