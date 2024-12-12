Спортивный директор Барселоны высказался относительно регистрации Дани Ольмо на вторую часть сезона

Хотя команда Ханси Флика прекрасно проводит первую часть сезона, этого не скажешь об их финансовом положении, где они и в дальнейшем имеют проблемы. Учитывая возвращение из лазарета нескольких игроков "сине-гранатовых", под большим вопросом остается регистрация Дани Ольмо на вторую часть сезона. Для решения этой проблемы клуб должен найти дополнительные источники дохода, а спортивный директор "Барсы" Деку уверяет, что нет причин для паники относительно этой ситуации.

"Конечно, мы можем подписать Дани Ольмо до конца года. Клуб работает, и у нас все спокойно. Это внутренние вопросы... Не волнуйтесь, мы с этим разберемся", - цитирует Деку Marca.

Отметим, что Дани Ольмо присоединился к "Барселоне" летом этого года и за это время футболист провел 13 матчей, где отметился 6 голами и результативной передачей.