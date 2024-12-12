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Бывший тренер Яремчука в Валенсии находится под угрозой увольнения
У летучих мышей действительно плохи дела
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Работа главного тренера "Валенсии" Рубена Барахи под угрозой. 49-летний испанец находится на грани увольнения.
Его дальнейшая судьба в клубе зависит от следующего матча команды.
Как сообщает издание Relevo, финальное слово остается за руководством "Валенсии", как это было оговорено во время последней встречи совета директоров. Однако многое будет зависеть от следующего матча "летучих мышей", которым предстоит сыграть с "Реал Вальядолидом" в эту пятницу, 13-го декабря.
Известно, что клуб еще не начинал переговоры ни с одним другим тренером, однако они изучают различные профили.
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Отметим, что на данный момент "Валенсия" занимает 19-е место в Ла Лиге, набрав лишь 10 очков в предыдущих 14-ти матчах чемпионата Испании.
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