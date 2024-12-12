Одноклубник Цыганкова из-за травмы выбыл на несколько недель

"Жирона" в течение этого сезона довольно часто испытывает кадровые потери. Это также касается Бояна Миовски, который получил травму на тренировке в понедельник перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

По информации медицинского штаба каталонцев, у нападающего диагностировали растяжение правой надколенной чашечки третьей степени. Футболист будет недоступен Мичелу в течение 6-8 недель.

COMUNICAT MÈDIC: Bojan Miovski pateix un esquinç de tercer grau al turmell dret. Temps de baixa aproximat: 6-8 setmanes. — Girona FC (@GironaFC) December 10, 2024

Отметим, что в этом сезоне Боян Миовски провел 18 матч, где отметился 4 голами и 2 ассистами.