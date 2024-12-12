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Одноклубник Цыганкова из-за травмы выбыл на несколько недель
Лазарет у каталонцев не пустеет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в течение этого сезона довольно часто испытывает кадровые потери. Это также касается Бояна Миовски, который получил травму на тренировке в понедельник перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
По информации медицинского штаба каталонцев, у нападающего диагностировали растяжение правой надколенной чашечки третьей степени. Футболист будет недоступен Мичелу в течение 6-8 недель.
COMUNICAT MÈDIC: Bojan Miovski pateix un esquinç de tercer grau al turmell dret. Temps de baixa aproximat: 6-8 setmanes.— Girona FC (@GironaFC) December 10, 2024
Отметим, что в этом сезоне Боян Миовски провел 18 матч, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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