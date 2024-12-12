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Одноклубник Цыганкова из-за травмы выбыл на несколько недель

Испания

Лазарет у каталонцев не пустеет

Одноклубник Цыганкова из-за травмы выбыл на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в течение этого сезона довольно часто испытывает кадровые потери. Это также касается Бояна Миовски, который получил травму на тренировке в понедельник перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

По информации медицинского штаба каталонцев, у нападающего диагностировали растяжение правой надколенной чашечки третьей степени. Футболист будет недоступен Мичелу в течение 6-8 недель.

Отметим, что в этом сезоне Боян Миовски провел 18 матч, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Жирона
Опубликовал: Александр Гресь
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