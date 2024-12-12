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Известен вердикт по делу об изнасиловании, с которым связан звездный форвард Реала

Испания
Обновлено

Официальное заявление

Известен вердикт по делу об изнасиловании, с которым связан звездный форвард Реала

Новина українською

Расследование по делу о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме, с которым было связано имя известного форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, было закрыто.

В этот четверг, 12-го декабря, шведская прокуратура подтвердила, что расследование подозреваемого в изнасиловании и двух случаев сексуальных домогательств в отеле в центре Стокгольма 10-го октября будет остановлено из-за недостатка доказательств.

"В ходе расследования была установлена личность человека, которого подозревали в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия, но, из-за недостатка доказательств, это дело закрыто", — говорится в заявлении.

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Напомним, что ранее, в октябре, на фоне слухов об обвинениях в сексуальном насилии, адвокат Мбаппе заявил, что нападающий "Реала" считает себя абсолютно невиновным.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:33
Считаю Мбапе надо официально сделать каминг-аут, шобы окончательно обелить себя в глазах общественности.
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:33
Считаю Мбапе надо официально сделать каминг-аут, шобы окончательно обелить себя в глазах общественности.
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oda1979 (Запорожье)
12.12.2024 в 14:23
Мбаппа мамин черный пирожок. Какое нах изнасилование???
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:30
Вот именно. Как гей может изнасиловать девушку? Это нонсенс.
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:08
Я так понимаю иск хитрожопой мбапы на 55 мульйонов евро к ПСЖ тоже вернулся взад?
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