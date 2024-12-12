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Президент Ла Лиги ожидает, что Барселона решит проблемы с регистрацией игроков

Испания

В конце концов, им всегда удается зарегистрировать

Президент Ла Лиги ожидает, что Барселона решит проблемы с регистрацией игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Через три недели с регистрации в Ла Лиге будут сняты двое игроков для "Барселоны" - Дани Ольмо и Пау Виктор. Это означает, что если ситуация не изменится, оба футболиста будут вынуждены пропустить вторую половину сезона.

Сейчас руководство "Барселоны" делает все возможное, чтобы найти необходимые средства для перерегистрации футболистов. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по этому поводу:

"Я надеюсь и желаю, чтобы "Барселона" достигла этого, я настроен позитивно и оптимистично. В конце концов, им всегда удается зарегистрировать игроков, но посмотрим... Кроме того, это футболист, который мне очень нравится".

Читайте такжеСпортивный директор Барселоны высказался относительно регистрации Дани Ольмо на вторую часть сезона
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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