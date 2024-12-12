Тренер Барселоны рассказал, что победить Боруссию Д в ЛЧ просил его сосед

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы над дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов, а также вспомнил просьбу своего соседа.

"Несколько дней назад я увиделся с соседом в ресторане - он попросил меня обыграть "Боруссию" и пожелал успеха.

На самом деле эта победа очень особенная. Первый тайм был одним из лучших в нашем исполнении в этом сезоне. Эта победа придаст нам уверенности", - сказал Флик.