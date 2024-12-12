Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Барселоны рассказал, что победить Боруссию Д в ЛЧ просил его сосед
Специалист прокомментировал поединок шестого тура ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы над дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов, а также вспомнил просьбу своего соседа.
"Несколько дней назад я увиделся с соседом в ресторане - он попросил меня обыграть "Боруссию" и пожелал успеха.
На самом деле эта победа очень особенная. Первый тайм был одним из лучших в нашем исполнении в этом сезоне. Эта победа придаст нам уверенности", - сказал Флик.
Добавим, что сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице ЛЧ. Подопечные Ханси имеют 15 очков.
Популярное сейчас
- Челси объявил заявку на матч против Астаны. Нашлось ли в ней место Мудрику?
- Шацких - больше не тренер Пахтакора: известна новая должность легенды Динамо
- Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас
- Тренер Барселоны решил внести некоторые изменения в тренировочный процесс команды
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1