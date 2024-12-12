  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны рассказал, что победить Боруссию Д в ЛЧ просил его сосед
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны рассказал, что победить Боруссию Д в ЛЧ просил его сосед

Испания

Специалист прокомментировал поединок шестого тура ЛЧ

Тренер Барселоны рассказал, что победить Боруссию Д в ЛЧ просил его сосед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими эмоциями после победы над дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов, а также вспомнил просьбу своего соседа.

"Несколько дней назад я увиделся с соседом в ресторане - он попросил меня обыграть "Боруссию" и пожелал успеха.

На самом деле эта победа очень особенная. Первый тайм был одним из лучших в нашем исполнении в этом сезоне. Эта победа придаст нам уверенности", - сказал Флик.

Добавим, что сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице ЛЧ. Подопечные Ханси имеют 15 очков.

Читайте такжеПрезидент Ла Лиги ожидает, что Барселона решит проблемы с регистрацией игроков
По теме
yellow-arrow
Президент Ла Лиги ожидает, что Барселона решит проблемы с регистрацией игроков
yellow-arrow
Одноклубник Цыганкова из-за травмы выбыл на несколько недель
yellow-arrow
Известен вердикт по делу об изнасиловании, с которым связан звездный форвард Реала
Боруссия (Дортмунд) Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 17:41
Та перебігала Барселона господарів. Сайт УЄФА дає пробіг 114,1 на 118,2 км Тепер подивимося, як гравці основи будуть виглядати у матчі ЛЛ. Добре хоч Рафініію та Левандовського не ганяв всю гру!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2024 в 17:41
Та перебігала Барселона господарів. Сайт УЄФА дає пробіг 114,1 на 118,2 км Тепер подивимося, як гравці основи будуть виглядати у матчі ЛЛ. Добре хоч Рафініію та Левандовського не ганяв всю гру!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости