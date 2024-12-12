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Барселона готова зимой отдать своего полузащитника в аренду
Испанцы готовы отпустить Пабло Торре
Полузащитник "Барселоны" Пабло Торре может покинуть клуб уже этой зимой. Об этом сообщает издание Sport.
В этом сезоне футболист отметился тремя голами и одной результативной передачей в семи матчах Ла Лиги. Однако, после возвращения от травм таких игроков, как Дани Ольмо, Фермин Лопес и Гави, игровое время испанца еще больше сократилось. С начала октября он сыграл лишь трижды за каталонский клуб.
Тренерский штаб решил, что для дальнейшего развития Торре будет полезнее получать стабильную игровую практику в другом клубе. Поэтому "Барселона" готова отпустить игрока в аренду во время зимнего трансферного окна.
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