Экс-игрок Реала о Луке Модриче: Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорошим. А сейчас он гений

Хамес Родригес успел поиграть в топ-клубах Европы, а именно в "Баварии" и "Реале". В последнем он получил немало трофеев и бок о бок играл с великими игроками. В интервью Marca колумбиец рассказал, что Лука Модрич вполне заслуженно носит 10-й номер в составе "сливочных".

"Он - настоящий мастер, гений. Я имел возможность играть с ним, и с годами он играет все лучше и лучше с каждым днем. Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорошим. А сейчас он гений", - заявил 33-летний колумбиец.

Отметим, что Хамес Родригес и Лука Модрич вместе пересекались в "Реале" с 2014 по 2017 гг., а также в сезоне 2019/2020.