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Экс-игрок Реала о Луке Модриче: Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорошим. А сейчас он гений

Испания

Хорват действительно является одним из лучших игроков своего поколения

Экс-игрок Реала о Луке Модриче: Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорошим. А сейчас он гений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хамес Родригес успел поиграть в топ-клубах Европы, а именно в "Баварии" и "Реале". В последнем он получил немало трофеев и бок о бок играл с великими игроками. В интервью Marca колумбиец рассказал, что Лука Модрич вполне заслуженно носит 10-й номер в составе "сливочных".

"Он - настоящий мастер, гений. Я имел возможность играть с ним, и с годами он играет все лучше и лучше с каждым днем. Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорошим. А сейчас он гений", - заявил 33-летний колумбиец.

Отметим, что Хамес Родригес и Лука Модрич вместе пересекались в "Реале" с 2014 по 2017 гг., а также в сезоне 2019/2020.

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Лука Модрич Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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