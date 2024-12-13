Экс-игрок Реала об Анчелотти: Если он заставлял тебя играть, то только потому, что ты был лучшим

Хамес Родригес под руководством Карла Анчелотти поиграл в трех разных клубах: "Реале", "Баварии" и "Эвертоне". В интервью Marca колумбиец признался, что итальянский тренер имел существенное влияние на развитие его профессиональной карьеры.

"Он всегда был человеком, который мне очень помог. Когда я приехал в Мадрид, я был молодым, я думал, что это будет гораздо более долгий процесс, в котором я не буду играть, что мне придется дольше ждать, но с его помощью было намного легче, потому что он был тем, кто заставил меня играть. Я был с ним в "Баварии", в "Эвертоне". Я думаю, что вместе с Хосе Пекерманом (его тренером в сборной Колумбии) они были для меня как родители в футболе.

Если он [Карло Анчелотти] заставлял тебя играть, то только потому, что ты был лучшим. Он ставит только лучших. Он не возьмет в команду тех, кто, по его мнению, не является хорошим. В том, как он относится к тебе, тет-а-тет в раздевалке, он относится к тебе, как отец к сыну. У него отличный менеджмент в раздевалке. Он очень хорошо руководит своими игроками, хорошо к ним относится и получает от них 100% отдачи", - заявил Хамес Родригес.