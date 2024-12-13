Двукратный победитель Лиги чемпионов не исключает, что в будущем может заняться тренерской деятельностью

Этим летом Хамес Родригес вернулся в Испанию, где выступает в составе "Райо Вальекано". Сейчас 33-летний вингер не задумывается над завершением карьеры, и даже если он примет такое решение, то игрок не исключает в будущем стать тренером.

"Мне это нравится немного больше, но я не знаю, настолько ли я увлечен. Пока что нет, но я буду руководить командой, я буду президентом команды, и я, безусловно, буду связан с футболом каким-то образом. Я также хорошо вижу футбол, думаю, не так, как другие. Быть тренером - это вариант. Мне бы пришлось учиться, но я работал с лучшими и имею большой опыт игры под руководством таких тренеров, как Анчелотти, Хайнкес, Лоренцо, Пекерман Есть много топ-тренеров. В общем, я не закрыт от идеи стать тренером", - заявил футболист в интервью Marca.

Добавим, что в этом сезоне Хамес Родригес сыграл 7 матчей и отметился одним ассистом.