Обидчик киевского Динамо ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером своей команды

Начало сезона было непростым для Альгуасиля и его команды. Переменные успехи порождали определенные сомнения, но тренер сумел вернуть ситуацию на правильный путь благодаря своему стилю работы и приверженности к атакующему и организованному футболу. Сейчас "Реал Сосьедад" не только вернулся к своим лучшим результатам в Ла Лиге, но и достигает успехов в Лиге Европы, где в частности от них пострадало киевское "Динамо" (3:0).

По информации Fichajes, баски хотят продлить контракт со своим руководителем. Действующее соглашение Иманоля с клубом рассчитано до июня 2025 года. Сейчас между сторонами переговоры продолжаются, однако все указывает на то, что тренер готов продолжать руководить баскским проектом еще несколько лет.

Отметим, что "Реал Сосьедад" под руководством Иманоля Альгуасиля выигрывал Кубок Испании в сезоне 2019/20, а также доходил до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в этом году.