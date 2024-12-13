Анчелотти объявил о возвращении в строй одного из ключевых полузащитников Реала

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил о возвращении после травмы полузащитника Эдуардо Камавинги, а также упомянул о состоянии защитника Давида Алабы и нападающего Килиана Мбаппе.

"Камавинга чувствует себя хорошо и будет доступен завтра. Также с нетерпением ждем Алабу, он скоро вернется.

Травма Мбаппе несерьезная. Завтра он нам не поможет, но поедет в Катар, и мы оценим риск там - сможет ли он играть. Это сложно. Он был здесь в последних нескольких играх, отдыхал и много работал. Мы не знаем. К счастью, он будет отсутствовать только в течение короткого периода и не потеряет того, чего добился в последнее время", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".