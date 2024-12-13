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Атлетико Мадрид зимой хочет приобрести одноклубника Артема Довбика
Матрасники имеют определенные проблемы в обороне
Getty Images/Global Images Ukraine
Карьера Эвана Ндика в "Роме" была выдающейся с момента его прихода, быстро зарекомендовав себя как незаменимого игрока защитной схемы. Его способность предугадывать действия соперников, игра в воздухе и умение выводить мяч из глубины поля не осталось без внимания со cтороны других клубов Европы.
Как сообщает Fichajes, центральный защитник римлян стал приоритетной целью мадридского "Атлетико" для усиления своей задней линии. Его надежность и стабильность привлекли внимание мадридцев, которые готовы предложить за его услуги около 25 миллионов евро. "Атлетико" готов сделать сильную ставку на ивуарийца, и "Рома" должна принять важное решение.
Добавим, что в этом сезоне Эван Ндика провел 20 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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