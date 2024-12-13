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Звездный полузащитник сливочных пытается убедить своего соотечественника в переходе в Реал
В Мадриде ждут еще одного англичанина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник "Реала" Джуд Беллингем пытается убедить Трента Александера-Арнольда присоединиться к мадридскому клубу. Оба игрока сборной Англии являются хорошими друзьями и поддерживают постоянный контакт.
Согласно информации от испанского издания Relevo, в "Реале" чувствуют, что 26-летний английский правый защитник присоединится к ним летом следующего года в качестве свободного агента, руководство клуба настроено оптимистично относительно этого перехода.
Однако известно, что "Ливерпуль" сделает все возможное, чтобы убедить Трента Александра-Арнольда остаться в команде. Его нынешний контракт действует до конца сезона, поэтому в январе англичанин может начать переговоры с другими клубами.
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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд принял участие в 18 матчах на клубном уровне, отметившись 4 ассистами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 70 миллионов евро.
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