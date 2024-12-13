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Ключевой полузащитник Реал Сосьедада открыт к переходу в АПЛ
Несколько английских топ-клубов проявляют интерес к игроку
Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Мартин Субименди открыт к переходу в один из топ-клубов Английской Премьер-лиги.
Как сообщает авторитетное издание The Times, Мартин Субименди, который ранее отклонил предложение "Ливерпуля" ради того, чтобы продолжать играть за "Реал Сосьедад»" сейчас открыт к трансферу. Это перевело "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в состояние повышенной готовности. Английские топ-клубы готовы сделать свои первоначальные предложения 25-летнему испанскому полузащитнику в ближайшее время.
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В этом сезоне Мартин Субименди провел 20 матчей за "Реал Сосьедад", в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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