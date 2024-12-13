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Ключевой полузащитник Реал Сосьедада открыт к переходу в АПЛ

Испания

Несколько английских топ-клубов проявляют интерес к игроку

Ключевой полузащитник Реал Сосьедада открыт к переходу в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой полузащитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Мартин Субименди открыт к переходу в один из топ-клубов Английской Премьер-лиги.

Читайте такжеАрсенал планирует соперничать с другими топ-клубами АПЛ за трансфер талантливого хавбека

Как сообщает авторитетное издание The Times, Мартин Субименди, который ранее отклонил предложение "Ливерпуля" ради того, чтобы продолжать играть за "Реал Сосьедад»" сейчас открыт к трансферу. Это перевело "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в состояние повышенной готовности. Английские топ-клубы готовы сделать свои первоначальные предложения 25-летнему испанскому полузащитнику в ближайшее время.

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В этом сезоне Мартин Субименди провел 20 матчей за "Реал Сосьедад", в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Мартин Субименди
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Источник:
The Times
Опубликовал: Андрей Журба
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