Ответ неизменный. Анчелотти назвал лучшего игрока мира

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает вингера своей команды Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

"Для нас он по-прежнему лучший в мире, и он по-прежнему сохраняет скромность, которая редка для игрока такого уровня", - ответил журналистам Анчелотти.

Напомним, ранее Винисиус занял второе место в голосовании за "Золотой мяч"-2024, пропустив вперёд полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

В текущем сезоне Жуниор принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.