  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ответ неизменный. Анчелотти назвал лучшего игрока мира
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ответ неизменный. Анчелотти назвал лучшего игрока мира

Испания

Некоторые подопечные могут обидеться

Ответ неизменный. Анчелотти назвал лучшего игрока мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает вингера своей команды Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

"Для нас он по-прежнему лучший в мире, и он по-прежнему сохраняет скромность, которая редка для игрока такого уровня", - ответил журналистам Анчелотти.

Напомним, ранее Винисиус занял второе место в голосовании за "Золотой мяч"-2024, пропустив вперёд полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

В текущем сезоне Жуниор принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Хамес Родригес об отсутствии игровой практики в Райо: Это вещи, которые я не могу контролировать
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Реал Сосьедада открыт к переходу в АПЛ
yellow-arrow
Звездный полузащитник сливочных пытается убедить своего соотечественника в переходе в Реал
Карло Анчелотти Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости