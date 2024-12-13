Хамес Родригес об отсутствии игровой практики в Райо: Это вещи, которые я не могу контролировать

Хамес Родригес после прекрасных выступлений на Копа Америка, летом вернулся в Ла Лигу и присоединился к "Райо Вальекано". Впрочем, колумбиец получает незначительное количество игровой практики и в интервью Marca 33-летний вингер заявил, что он пытается хорошо тренироваться и надеется, что он еще получит свой шанс.

"Это решения, которые я не принимаю, это вещи, которые я не могу контролировать. Я беру на себя ответственность за свои собственные вещи, но играть или нет... Я не контролирую их. Моя миссия - хорошо тренироваться, быть физически здоровым каждый день, как я сейчас и как я показал в матчах с Колумбией. Там, если бы я не был в хорошей физической форме, я бы не играл. Поэтому я стараюсь хорошо заботиться о себе. Стараюсь хорошо тренироваться, чтобы, если придется играть, быть готовым. Да, это странно, я никогда раньше с этим не сталкивался, это как будто ты собираешься сыграть матч против своей семьи. Для меня это что-то новое, но я воспринимаю это очень хорошо. Это новый опыт. Я почти не выхожу из дома после тренировок и не выхожу на улицу... но когда я фотографируюсь с болельщиками "Райо", я стараюсь поделиться с ними впечатлениями", - сказал колумбиец.

Добавим, что в этом сезоне Хамес Родригес провел 7 матчей и отметился одним ассистом.