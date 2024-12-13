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Райо Вальекано – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Райо Вальекано – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" после улучшения положения в Лиге чемпионов "Реал" продолжает погоню за "Барселоной" в Ла Лиге. На этот раз мадридцы поедут в гости к "Райо Вальекано", которое в последние годы стало неудобным соперником "сливочных".
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Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Райо Вальекано" – "Реал" состоится в субботу, 14 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Трансляція матчу Райо Вальєкано - РеалСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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