Райо Вальекано – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" после улучшения положения в Лиге чемпионов "Реал" продолжает погоню за "Барселоной" в Ла Лиге. На этот раз мадридцы поедут в гости к "Райо Вальекано", которое в последние годы стало неудобным соперником "сливочных".

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Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Райо Вальекано" – "Реал" состоится в субботу, 14 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Райо Вальєкано - Реал Смотреть трансляцию