Анчелотти - о Гвардиоле: Он один из лучших тренеров в мире

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", высказался о последних результатах "Манчестер Сити", который возглавляет Пеп Гвардиола.

"Я не должен давать ему никаких советов. Он один из лучших в мире, он формирует свой стиль, он новатор... Но последние результаты его команды не меняют моего мнения о нем" - сказал специалист.