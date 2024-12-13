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Анчелотти - о Гвардиоле: Он один из лучших тренеров в мире

Испания

Карло поделился своими мыслями

Анчелотти - о Гвардиоле: Он один из лучших тренеров в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", высказался о последних результатах "Манчестер Сити", который возглавляет Пеп Гвардиола.

"Я не должен давать ему никаких советов. Он один из лучших в мире, он формирует свой стиль, он новатор... Но последние результаты его команды не меняют моего мнения о нем" - сказал специалист.

В последних десяти поединках "Манчестер Сити" проиграл 7 матчей, а сыграли вничью дважды.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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