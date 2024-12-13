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Тренер Реала оригинально поблагодарил Орельена Чуамени

Испания
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Специалист высказался об игроке Реала

Тренер Реала оригинально поблагодарил Орельена Чуамени

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выразил благодарность опорному полузащитнику команды Орельену Чуамени:

"Я очень благодарен ему, потому что он играет не на своей позиции и делает это очень хорошо. С Орельеном мы выиграли у "Жироны" и "Аталанты"... и это не случайность".

Чуамени за "Реал" в текущем сезоне провел 18 матчей - 1397 минут.

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Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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