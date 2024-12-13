Тренер Реала оригинально поблагодарил Орельена Чуамени

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выразил благодарность опорному полузащитнику команды Орельену Чуамени:

"Я очень благодарен ему, потому что он играет не на своей позиции и делает это очень хорошо. С Орельеном мы выиграли у "Жироны" и "Аталанты"... и это не случайность".