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Тренер Реала оригинально поблагодарил Орельена Чуамени
Специалист высказался об игроке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выразил благодарность опорному полузащитнику команды Орельену Чуамени:
"Я очень благодарен ему, потому что он играет не на своей позиции и делает это очень хорошо. С Орельеном мы выиграли у "Жироны" и "Аталанты"... и это не случайность".
Чуамени за "Реал" в текущем сезоне провел 18 матчей - 1397 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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