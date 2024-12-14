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Примера. Вальядолид – Валенсия 1:0. Битва аутсайдеров в пользу хозяев
"Вальядолид" победил благодаря голу в начале матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
17-й тур Примеры.
Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" - "Валенсия" - 1:0
Голы: Ануар, 20
"Вальядолид": Хейн – Перес Л., Санчес, Бах, Роза – Перес К. (Месегер Кавас, 77), Юрич, Ануар – Моро (Мачис, 71), Маркос Андре (Латаса, 71), Санчес.
"Валенсия": Димитриевски – Фульке (Канос, 67), Москера (Валера, 81), Таррега, Васкес (Гасьоровский, 46) – Перес (Алмейда, 46), Пепелу, Герра (Мир, 61), Риоха – Лопес, Дуро
Предупреждение: Васкес, 28 Перес, 55, Маркос Андре, 67, Санчес, 82, Мир, 86, Ануар, 90+6, Канос, 90+8
Удаление: Латаса, 77
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