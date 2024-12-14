Райо Вальекано - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В случае победы над "Райо Вальекано" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы, по крайней мере до воскресного матча "Барселоны". Однако сделать это будет не так просто, ведь в последнее время "Райо" является неудобным соперником для "королевского клуба".

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Чемпионат Испании, 17-й тур

14 декабря 2024. Мадрид, "Естадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 22:00 "Реал" Мадрид

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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