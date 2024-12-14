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Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жирона на островах – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Мальорка" и "Жирона" занимают восьмое и девятое места в чемпионате Испании. Выезд на Балеарские острова – это всегда тяжело, поэтому "Жироне" будет крайне сложно набрать три очка.
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Чемпионат Испании, 17-й тур
14 декабря 2024. Пальма, "Эстади де Сан-Муа"
"Мальорка" 17:15 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Мальорка - ЖиронаСмотреть трансляцию
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