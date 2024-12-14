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Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Жирона на островах – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Мальорка" и "Жирона" занимают восьмое и девятое места в чемпионате Испании. Выезд на Балеарские острова – это всегда тяжело, поэтому "Жироне" будет крайне сложно набрать три очка.

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Чемпионат Испании, 17-й тур

14 декабря 2024. Пальма, "Эстади де Сан-Муа"

"Мальорка" 17:15 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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