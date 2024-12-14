  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мануэль Пеллегрини хочет вернуть своего бывшего игрока в Ла Лигу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мануэль Пеллегрини хочет вернуть своего бывшего игрока в Ла Лигу

Испания

Андалузский клуб нуждается в качественном усилении на вторую половину сезона

Мануэль Пеллегрини хочет вернуть своего бывшего игрока в Ла Лигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бетис" уже планирует зимнее трансферное окно с намерением усилить свой состав, чтобы улучшить свои позиции в Ла Лиге. "Зелено-белые" обратили свое внимание в сторону Премьер-лиги, где выступает бывший игрок их команды.

По информации Fichajes, Мануэль Пеллегрини хочет вернуть в "Бетис" Гвидо Родригеса. Аргентинец летом покинул андалузский клуб и присоединился к "Вест Хэму", который возглавляет Хулен Лопетеги. Впрочем, полузащитник не имеет регулярных выступлений в Премьер-лиге, поэтому футболист не исключает своего возвращения в Ла Лигу. Его опыт и знание среды "бетикос" сделают его надежным вариантом для усиления полузащиты и баланса в команде Пеллегрини.

Отметим, что в этом сезоне Гвидо Родригес провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

По теме
yellow-arrow
Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Мальорка – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
yellow-arrow
Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
Бетис (Севилья) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости