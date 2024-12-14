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Бетис проявляет интерес к чемпиону Европы-2020

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Испанцам необходимо усилить защиту

Бетис проявляет интерес к чемпиону Европы-2020

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леонардо Спинаццола, который подписал контракт с "Наполи" прошлым летом после того, как покинул "Рому" на правах свободного агента, не нашел преемственности в своем новом клубе. Приход Антонио Конте ограничил возможности игрока, поскольку защитник чувствует себя комфортнее в задней четверке.

По информации Fichajes, этой ситуацией хочет воспользоваться "Бетис". Итальянец, известный своим умением сбалансировано атаковать и защищаться, идеально впишется в схему Мануэля Пеллегрини. Кроме того, его опыт выступлений в соревнованиях самого высокого уровня, включая Серию А и в еврокубках, делает его привлекательным кандидатом для "зелено-белых", которые стремятся укрепить свой состав на вторую половину сезона. Итальянский защитник может приехать на правах аренды - решение, которое андалузский клуб считает уместным после сомнений, вызванных игрой Рикардо Родригеса.

Добавим, что в этом сезоне Леонардо Спинаццола сыграл 12 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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