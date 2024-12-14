Бетис проявляет интерес к чемпиону Европы-2020

Леонардо Спинаццола, который подписал контракт с "Наполи" прошлым летом после того, как покинул "Рому" на правах свободного агента, не нашел преемственности в своем новом клубе. Приход Антонио Конте ограничил возможности игрока, поскольку защитник чувствует себя комфортнее в задней четверке.

По информации Fichajes, этой ситуацией хочет воспользоваться "Бетис". Итальянец, известный своим умением сбалансировано атаковать и защищаться, идеально впишется в схему Мануэля Пеллегрини. Кроме того, его опыт выступлений в соревнованиях самого высокого уровня, включая Серию А и в еврокубках, делает его привлекательным кандидатом для "зелено-белых", которые стремятся укрепить свой состав на вторую половину сезона. Итальянский защитник может приехать на правах аренды - решение, которое андалузский клуб считает уместным после сомнений, вызванных игрой Рикардо Родригеса.

Добавим, что в этом сезоне Леонардо Спинаццола сыграл 12 матчей и отметился одним ассистом.