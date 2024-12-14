Звезда "Реала", несмотря на травму, отправится с командой на Межконтинентальный кубок.

"Реал" возьмёт с собой Мбаппе на финал Межконтинентального кубка в Саудовской Аравии. По информации ESPN, главный тренер команды Карло Анчелотти надеется, что нападающий восстановится к матчу 18 декабря.

"Мы посмотрим, сможет ли он играть, не подвергая себя риску травмы. Он поедет, потому что мы считаем, что он сможет восстановиться после травмы.