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Звезда Реала, несмотря на травму, отправится с командой на Межконтинентальный кубок

Испания

Может уже восстановится

Звезда Реала, несмотря на травму, отправится с командой на Межконтинентальный кубок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда "Реала", несмотря на травму, отправится с командой на Межконтинентальный кубок.

"Реал" возьмёт с собой Мбаппе на финал Межконтинентального кубка в Саудовской Аравии. По информации ESPN, главный тренер команды Карло Анчелотти надеется, что нападающий восстановится к матчу 18 декабря.

"Мы посмотрим, сможет ли он играть, не подвергая себя риску травмы. Он поедет, потому что мы считаем, что он сможет восстановиться после травмы.

В последние два международных перерыва он работал здесь с нами. Он стал лучше. К счастью, он пропустит не так много матчей. Я не думаю, что он потеряет то, что смог показать в последних нескольких играх", - сказал Анчелотти.

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"Реал" поедет на Межконтинентальный кубок в качестве победителя Лиги Чемпионов 2024. В финале испанский клуб попадёт на победителя пары "Пачука" (Мексика) – "Аль-Ахли" (Египет).

Финал Межконтинентального кубка состоится 18 декабря.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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