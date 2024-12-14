Новоиспеченный лидер Реала до сих пор считает себя парижанином

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал для RMC Sport о том, что следит за матчами "ПСЖ".

"Я все еще парижанин. Но теперь я - болельщик".

Тем временем футболист утверждает, что "ПСЖ" нарушил условия его контракта, не выплатив оговоренные средства. "ПСЖ" со своей стороны считает, что Мбаппе добровольно отказался от этой суммы в пользу перехода в "Реал" как свободный агент.

Добавим, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".