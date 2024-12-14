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Новоиспеченный лидер Реала до сих пор считает себя парижанином

Испания

О Монако и не упоминает

Новоиспеченный лидер Реала до сих пор считает себя парижанином

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал для RMC Sport о том, что следит за матчами "ПСЖ".

"Я все еще парижанин. Но теперь я - болельщик".

Тем временем футболист утверждает, что "ПСЖ" нарушил условия его контракта, не выплатив оговоренные средства. "ПСЖ" со своей стороны считает, что Мбаппе добровольно отказался от этой суммы в пользу перехода в "Реал" как свободный агент.

Добавим, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе “ПСЖ”
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1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2024 в 14:05
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Комментарии 3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2024 в 14:05
Лидер
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 14:12
Привет. Ты читал мой ответ?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2024 в 14:18
Привет. Да, попозже отвечу.)
 
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