Испания
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Новоиспеченный лидер Реала до сих пор считает себя парижанином
О Монако и не упоминает
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал для RMC Sport о том, что следит за матчами "ПСЖ".
"Я все еще парижанин. Но теперь я - болельщик".
Тем временем футболист утверждает, что "ПСЖ" нарушил условия его контракта, не выплатив оговоренные средства. "ПСЖ" со своей стороны считает, что Мбаппе добровольно отказался от этой суммы в пользу перехода в "Реал" как свободный агент.
Добавим, что французский нападающий вылетел минимум на 10 дней. Таким образом, Мбаппе пропустит матч против "Райо Вальекано".
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Источник:rmcsport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2024 в 14:05
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