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Осасуна хочет арендовать воспитанника академии мадридского Атлетико

Испания

Футболист не часто играет в основе команды

Осасуна хочет арендовать воспитанника академии мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ситуация Родриго Рикельме в "Атлетико" не самая благоприятная. Поскольку Симеоне отдал предпочтение другим именам в своей привычной схеме, молодому игроку значительно сократили его участие в этом сезоне.В этом контексте аренда кажется наиболее логичным решением для талантливого вингера, чтобы набраться опыта в лиге, которую он хорошо знает.

По информации Fichajes, хотя несколько клубов Ла Лиги проявили заинтересованность в его услугах, "Осасуна", похоже, позиционирует себя как самое привлекательное место назначения для игрока. Памплонцы со своим стилем игры может способствовать его взрывчатости и атакующему видению, поэтому может идеальным местом для 22-летнего вингера, чтобы восстановить уверенность в себе и получить больше игрового времени.

Добавим, что в этом сезоне Родриго Рикельме сыграл 16 матчей (624 минуты), однако никакими результативными он не отметился.

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Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона) Родриго Рикельме
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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