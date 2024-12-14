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Нападающий Реал Сосьедада Орри Оскарссон очертил свои цели на следующий год
Он довольно амбициозный игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Орри Оскарссон снова надеется на успех с "Реал Сосьедадом". Футболист в четверг вышел на поле во втором тайме матча Лиги Европы против киевского "Динамо" после нескольких недель отсутствия из-за мышечной травмы. Недавно исландский нападающий очертил цели на следующий год.
"Мое желание на 2025 год - сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мечтаю отличаться забитыми мячами на "Реал Арене"", - цитирует слова исландца Marca.
Отметим, что в этом сезоне за "Реал Сосьедад" Орри Оскарссон провел 13 матчей и отметился 3 забитыми мячами.
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