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Барселона – Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Леганес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер испанского чемпионата "Барселона" принимает одного из аутсайдеров текущего сезона – "Леганес". Каталонцы после неудачного периода подпустили к себе “Реал”, поэтому им обязательно нужна победа.
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Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" - "Леганес" состоится в воскресенье, 15 декабря 2024 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол
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