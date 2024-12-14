Диего Симеоне высказался относительно меньшего количества игровой практики у капитана мадридского Атлетико

Коке уже 13 лет проводит в составе "Атлетико". Если в начале сезона капитан всегда выходил в основе, то в последних пяти матчах он вышел в старте только в одном, против "Касерено", в котором отыграл 59 минут. Он не выходил в старте против пражской "Спарты", "Вальядолида", "Севильи" и "Слована". Реальность, которую 32-летний полузащитник должен понимать лучше всех, как объяснил Диего Симеоне.

"Если есть кто-то, кто знает меня лучше всех в команде, то это Коке. Он знает, что мы ищем, как важно, чтобы группа способствовала команде. Теперь его очередь не начинать игры, а выходить на поле во многих матчах. И он делает это очень хорошо. Нам нужна его иерархия, в том числе и в раздевалке, потому что он наш капитан. Я могу сказать обо всем, что он нам дал. Я всегда ожидаю от него большего. Так же как он ожидает большего от меня, я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе, что он делает на том месте, которое он занимает", - цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Отметим, что в этом сезоне Коке сыграл 24 матча, где отметился голом и 2 ассистами.