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Соседи по таблице. Жирона приехала к Мальорке. Поможет ли Циганков команде?
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Getty Images
В 17-м туре Ла Лиги встретятся "Мальорка" и "Жирона".
Виктора Цыганкова нет в заявке.
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Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 поединков Ла Лиги, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
В этом сезоне Цыганков часто не играет из-за травм и всего за испанский клуб сыграл в 10-ти матчах во всех турнирах. Последний раз футболист сборной Украины играл 30 минут в матче против "Эспаньола" в Ла Лиге. Матч закончился со счётом 4:1.
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Матч "Мальорка – Жирона" начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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