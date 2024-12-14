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Соседи по таблице. Жирона приехала к Мальорке. Поможет ли Циганков команде?

Испания

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени

Соседи по таблице. Жирона приехала к Мальорке. Поможет ли Циганков команде?

Getty Images

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В 17-м туре Ла Лиги встретятся "Мальорка" и "Жирона".

Виктора Цыганкова нет в заявке.

Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 поединков Ла Лиги, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

В этом сезоне Цыганков часто не играет из-за травм и всего за испанский клуб сыграл в 10-ти матчах во всех турнирах. Последний раз футболист сборной Украины играл 30 минут в матче против "Эспаньола" в Ла Лиге. Матч закончился со счётом 4:1.

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Матч "Мальорка – Жирона" начнётся в 17:15 по киевскому времени.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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