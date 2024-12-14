Примера. Мальорка – Жирона 2:1. Абсолютная беззубость в атаке без украинцев

"Жирона" с Довбиком и Цыганковым и без них - это две разные команды. В прошлом сезоне именно украинцы были ключом к успеху команды. Потеря Довбика больно ударила по атакующему потенциалу, ведь ни Миовски, ни Абель Руис и в помине не делают того, что делал в прошлом сезоне Артем. "Жирона" также потеряла в креативе - ушли Ян Коуту, Савио, Алейш Гарсия. Большой проблемой для команды травмы Цыганкова, из-за которых он больше лечится, чем играет.

У "Райо Вальекано" из-за травмы не могли сыграть Саму Коста, Куэльяр и Лато, дисквалифицированным был Райльо. В "Жироны" не могли играть кроме Цыганкова еще Эррера и Миовски, дисквалифицирован был центрбек Крейчи.

Уже на старте встречи хозяевам удалось отличиться. Донни ван де Бек подобрал мяч в штрафной и отправил его в правый угол ворот соперника.

Достаточно быстро хозяева сравняли счет, сработала ставка на двух центрфорвардов. Мурики нашел пердачей в штрафной Ларина, который пробил в левый нижний угол ворот Гассаниги.

На 32 минуте бессмысленную красную карточку за грубый фол в центре поля получил Мурики. Он едва не оторвал ногу Брайану Хилю и после просмотра ВАР косовар получил заслуженное изъятие.

Что интересно, первый опасный момент после удаления создали именно хозяева. Это Ларин мог оформлять дубль, но мяч после его удара головой ударился о газон и пролетел над перекладиной. До конца тайма "Жирона" больше владела мячом, однако особо опасных моментов не создала.

После перерыва в первый опасный момент создали гости. Это Данжума пробил мимо правой стойки ворот соперника. Через несколько минут дубль таки оформил Ларин. Он воспользовался неувязкой между Хуанпе и Гассанигой и в подкате отправил мяч в сетку ворот. Явная ошибка аргентинского голкипера.

Во втором тайме "Жирона" владела мячом, но на подходе к штрафной гости не знали, что делать с ним. Полное отсутствие креатива. Мичел пытался освежить игру заменами, но ничего не помогало. Никакого реального голевого момента так и не было создано. Более того, "Жирона" чуть не пропустила в третий раз - это Пратс завершал контратаку ударом головой, однако мяч совсем пролетел чуть выше ворот.

Таким образом, "Мальорка" поднялась на 5 еврокубковую позицию, а "Жирона" осталась на 9 месте с перспективой опуститься ниже по итогам тура. Жиронцам остается ждать восстановления Цыганкова или выходить на трансферный рынок зимой, ведь так играть претендент на еврокубки не может.

17-й тур Примеры.

Пальма-де-Майорка. "Майорка Сон Муа"

"Мальорка" - "Жирона" - 2:1

Голы: ван де Бек, 7, Ларин, 20, 51

"Мальорка": Грейф – Маффео, Вальент, Копете, Мохика – Дардер (Д. Родригес, 73), Морланес (Р. Наварро, 73), Маскарель, Санчес (Ван Дер Хейден, 83) – Ларин (Пратс, 83), Мурики.

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Хуанпе (Миссехой, 57), Лопес, Блинд – Гутьеррес, Ромеу (Порту, 73), ван де Бек (И. Мартин, 73) – Хиль (Стуани, 57), Данжума (А.А. Руис, 63), Асприлья.

Предупреждения: Морланес, 33, Маскарель, 41, Копете, 42, Лопес, 47, Ромеу, 57, Валент, 66, Пратс, 78,

Удаление: Мурики, 32