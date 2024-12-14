Играли в большинстве и не набрали ни одного балла. Мальорка – Жирона 2:1. Обзор матча и видео голов

Каталонцы открыли счет уже на 7-й минуте, а еще до перерыва соперник заработал удаление. Поединок на выезде развивался по лучшему сценарию, но "пиратов" не сломали обстоятельства. Во втором тайме "красно-черные" лишь один раз попали в створ, сделали 87 передач и владели мячом 21%. Этого оказалось достаточно для решающей атаки.

Хозяева поднимаются на 5-ю строчку (27 очков). 21 декабря коллектив посетит "Хетафе". Каталонцы находятся на 10-й позиции (22 пункта). Впереди домашняя встреча против "Вальядолида".

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Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги

Пальма-де-Майорка. Estadi Mallorca Son Moix, 15 866 зрителей

Мальорка – Жирона 2:1

Голы: Ларин, 20, 51 – ван де Бек, 7

Удаление: Мурики, 32 (Мальорка)