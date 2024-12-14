Последний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами

39-летний футболист Хесус Навас провел свой последний в карьере домашний матч за "Севилью". Произошло это в поединке с "Сельтой" (1:0) в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Болельщики "Севильи" подготовили легенде специальный баннер в его честь.

Перед началом матча команды устроили Навасу прощальный коридор.

Футболист играл со стартового состава. На 71-й минуте покинул поле в слезах под аплодисменты стадиона. Болельщики провожали легенду стоя.

Свое уважение легенде выразил и соперник. Капитан "Сельты" Яго Аспас передал Хесусу подарок и поблагодарил за игру.

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Don Jesús Navas González ????



Fue un placer disfrutar de tu fútbol con el @SevillaFC en @LaLiga y todo un honor acompañarte en este día tan especial, @JNavas.



¡ETERNO, Navas! ❤️#DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/HveeXbBrwR — RC Celta (@RCCelta) December 14, 2024

Хесус Навас сыграл за "Севилью" 702 матча, забил 39 голов и отдал 119 ассистов. 22-го декабря команда проведет последний поединок в году, посетив в гости "Альмерию".