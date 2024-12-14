Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами
"Гордость Нервиона"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
39-летний футболист Хесус Навас провел свой последний в карьере домашний матч за "Севилью". Произошло это в поединке с "Сельтой" (1:0) в рамках 17-го тура Ла Лиги.
Болельщики "Севильи" подготовили легенде специальный баннер в его честь.
????❤️#DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/ZzCZ3xQq0h— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 14, 2024
Перед началом матча команды устроили Навасу прощальный коридор.
???? #DespedidadeLeyenda ???????? pic.twitter.com/tjRVa1OeCH— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 14, 2024
Футболист играл со стартового состава. На 71-й минуте покинул поле в слезах под аплодисменты стадиона. Болельщики провожали легенду стоя.
December 14, 2024
Свое уважение легенде выразил и соперник. Капитан "Сельты" Яго Аспас передал Хесусу подарок и поблагодарил за игру.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Don Jesús Navas González ????— RC Celta (@RCCelta) December 14, 2024
Fue un placer disfrutar de tu fútbol con el @SevillaFC en @LaLiga y todo un honor acompañarte en este día tan especial, @JNavas.
¡ETERNO, Navas! ❤️#DespedidadeLeyenda pic.twitter.com/HveeXbBrwR
Хесус Навас сыграл за "Севилью" 702 матча, забил 39 голов и отдал 119 ассистов. 22-го декабря команда проведет последний поединок в году, посетив в гости "Альмерию".
Популярное сейчас
- Кривбасс приближается к Шахтеру, Черноморец падает на дно. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Слишком много событий как для одного матча
- Экс-футболист сборной Грузии стал так называемым президентом страны
- Лидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет