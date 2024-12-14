  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Последний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами

Испания
Обновлено

"Гордость Нервиона"

Последний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

39-летний футболист Хесус Навас провел свой последний в карьере домашний матч за "Севилью". Произошло это в поединке с "Сельтой" (1:0) в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Болельщики "Севильи" подготовили легенде специальный баннер в его честь.

Перед началом матча команды устроили Навасу прощальный коридор.

Футболист играл со стартового состава. На 71-й минуте покинул поле в слезах под аплодисменты стадиона. Болельщики провожали легенду стоя.

Свое уважение легенде выразил и соперник. Капитан "Сельты" Яго Аспас передал Хесусу подарок и поблагодарил за игру.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хесус Навас сыграл за "Севилью" 702 матча, забил 39 голов и отдал 119 ассистов. 22-го декабря команда проведет последний поединок в году, посетив в гости "Альмерию".

По теме
yellow-arrow
Ла Лига. Севилья - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Эспаньол и Осасуна голов не забивали, минимальная победа Севильи.
yellow-arrow
Дерби. Райо Вальекано - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Хесус Навас Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости