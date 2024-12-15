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Примера. Райо Вальекано – Реал 3:3. Сливочным срочно нужен Забарный

Испания
Обновлено

"Реал" теряет очки в дерби

Примера. Райо Вальекано – Реал 3:3. Сливочным срочно нужен Забарный

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Реале" много травмированных: Алаба, Милитан, Карвахаль, Мбаппе. Особенно ощущаются кадровые проблемы в защите, где играют номинальные хавбеки Васкес и Чуамени. Поэтому, может, пора уже Забарному переходить на Сантьяго Бернабеу? У "Райо Вальекано" из-за травм не могли сыграть Рауль де Томаса и Пелайо Фернандес.

Матч начался с гола хозяев. Это Унай Лопес с близкого расстояния пробил головой в правый нижний угол ворот после подачи Хорхе де Фрутоса. один из защитников "Реал" больше контролировал мяч, но. без особой остроты у ворот хозяев.

Во второй половине первого тайма "Райо Вальекано" неожиданно забило второй раз, причем гол был похож на первый: подачу с углового замкнул Мумин. выстрел метров из 35 в дальней угол, а перед свистком на перерыв навесную передачу Родриго запер Беллингем.

В начале второго тайма забил Гюлер, однако сделал это из явного офсайда. Через несколько минут Гюллер уже ассистировал Родриго. На этот раз все было по правилам. . Однако у игроков “Райо Вальекано” было свое мнение по этому поводу. штрафную, Паласон едва коснулся мяча, но этого оказалось достаточно, чтобы дезориентировать Куртуа.

Играть оставалось еще около получаса, поэтому каждая команда имела шансы вырвать победу. Анчелотти усилил игру заменами и Винисиус имел несколько шансов отличиться. пропускает многое, что приводит к потере очков. поэтому у украинской диаспоры “сливочных” есть шанс увеличиться.

Таким образом "Реал" остался на 2 позиции и упустил шанс по итогам тура подняться выше, а "Райо Вальекано" оказалось на 13 месте с перспективой опуститься ниже по итогам тура.

17-й тур Примеры.
Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Реал" 3:3
Голы: Лопес, 4, Мумин, 36 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56

"Райо Вальекано": Баталья - Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия - Эмбарба (А. Гарсия, 54), Лопес (П. Диас), Сисс (Валентин, 60), где Фрутос (Балью, 66) - Палассон, Нтека ( Камельо, 60)

"Реала": Куртуа – Васкес (Себальос, 79), Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Модрич (Камавинга, 72), Беллингем – Гюллер (Эндрик, 79), Родриго, Б. Диас (Винисиус Жуниор, 63).

Предупреждения: Баталья, 27, Нтека, 34, Палассон, 44, Камельо, 90+2 - Модрич, 62, Винисиус Жуниор, 74

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
15.12.2024 в 00:56
Да, забирайте Забарного и хватит уже слюни пускать на Салибу.
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Комментарии 13
kalan-86 (Анкара)
15.12.2024 в 00:56
Да, забирайте Забарного и хватит уже слюни пускать на Салибу.
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0
0
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:55
ANESTEZIO (Вінниця ) 14.12.2024 в 15:31 Впевнена перемога Чемпіона Іспанії та Європи над рашистськими комуняками. Сьогодні барсонутим совєтскім глодолюбам та квадроберам буде не для веселощів. Барсопід@ри будуть один одного мати без захвату!!
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:57
Эй, педриквадробер, ты где?
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:53
Матч не смотрел, но одобряю.
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0
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:48
oda1979 (Запорожье) 14.12.2024 в 12:01 1-3 и никаких гвоздей!
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:50
Вот же ж лопух этот ода.
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:40
И среала и Барсы реверансы, реверансы...
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.12.2024 в 00:16
ANESTEZIO (Вінниця ) 14.12.2024 в 15:36 Сьогодні найтитулованіший клуб Світу вийде за очками на перше місце. Барсоквадробери, змазуйте один одного вже……….
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.12.2024 в 00:18
Оказывается это он так своих помоечных призывал смазывать друг другу… а я и не понял сразу
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.12.2024 в 00:12
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2
0
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:42
С победой!
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Перевзутий
15.12.2024 в 00:03
Не плохо.
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2
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 00:42
Ох.уительно.
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