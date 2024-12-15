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Столичное дерби удалось на славу. Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:3. Обзор матча и видео голов

Испания
Обновлено

Команды показали зрелищный футбол

Столичное дерби удалось на славу. Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Gallo Images

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Уже к 36-й минуте хозяева установили преимущество в два мяча, но "сливочные" успели отыграться до перерыва. По итогам второго тайма соперники снова расписали результативную ничью. "Молнии" ожидаемо действовали вторым номером (владение 33%), но создавали опасность у чужих ворот с такой же активностью (удары 14-13, в створ 5-6).

"Пчелы" занимают 13-е место (20 очков). 18 декабря коллектив поедет в гости к "Вильярреалу". Подопечные Анчелотти упустили возможность возглавить таблицу и остаются вторыми (37 баллов). Впереди домашняя встреча против "Севильи".

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Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги

Мадрид. Эстадио де Вальекас, 14 168 зрителей

Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:3

Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Палассон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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