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Выразили свое мнение через сайт. Реал в очередной раз раскритиковал судейство
Отчет матча имел название: Спорное судейство помешало победе Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 17-го тура чемпионата Испании. "Райо Вальекано" - "Реал Мадрид". Игра закончилась со счетом 3:3.
На сайте мадридского "Реала" после каждой игры публикуется отчет матча, после вчерашней игры был очередной отчет, который назывался "Спорное судейство помешало победе 'Реала'".
В отчете пресс-служба мадридского "Реала" высказалась относительно не назначенного пенальти в ворота "Райо Вальекано", когда счет на табло был 3:3.
"На 75-й минуте произошел спорный эпизод матча. Винисиус Жуниор был явно сбит Мумином в своей штрафной площадке, но Мартинес Мунуэра не назначил пенальти и не дал предупреждение игроку, а арбитр ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался", — написано в отчете.
Напомним, для "Реала" эта ничья стала третьей в этом сезоне.
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