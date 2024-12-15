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Выразили свое мнение через сайт. Реал в очередной раз раскритиковал судейство

Испания

Отчет матча имел название: Спорное судейство помешало победе Реала

Выразили свое мнение через сайт. Реал в очередной раз раскритиковал судейство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч 17-го тура чемпионата Испании. "Райо Вальекано" - "Реал Мадрид". Игра закончилась со счетом 3:3.

На сайте мадридского "Реала" после каждой игры публикуется отчет матча, после вчерашней игры был очередной отчет, который назывался "Спорное судейство помешало победе 'Реала'".

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В отчете пресс-служба мадридского "Реала" высказалась относительно не назначенного пенальти в ворота "Райо Вальекано", когда счет на табло был 3:3.

"На 75-й минуте произошел спорный эпизод матча. Винисиус Жуниор был явно сбит Мумином в своей штрафной площадке, но Мартинес Мунуэра не назначил пенальти и не дал предупреждение игроку, а арбитр ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался", — написано в отчете.

Напомним, для "Реала" эта ничья стала третьей в этом сезоне.

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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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