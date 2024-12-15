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"Мы на правильном пути": Анчелотти прокомментировал ничью Реала против Райо Вальекано
Несмотря на потерю очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат команды в 17 матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".
“Мы на правильном пути, и я доволен. Сегодня мы хорошо соревновались.
Сегодня ничья не так плоха, как против "Лас-Пальмаса" или "Мальорки". Это матч был лучше”, – сказал Анчелотти.
Напомним, что с "Лас-Пальмасом" и "Мальоркой" играли в августе этого года. В обоих случаях были зафиксированы ничьи.
Сейчас “Реал” идет на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от первой "Барселоны" составляет одно очко, а от третьего "Атлетико" – два зачетных балла.
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