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"Мы на правильном пути": Анчелотти прокомментировал ничью Реала против Райо Вальекано

Испания

Несмотря на потерю очков

"Мы на правильном пути": Анчелотти прокомментировал ничью Реала против Райо Вальекано

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат команды в 17 матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

“Мы на правильном пути, и я доволен. Сегодня мы хорошо соревновались.

Сегодня ничья не так плоха, как против "Лас-Пальмаса" или "Мальорки". Это матч был лучше”, – сказал Анчелотти.

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Напомним, что с "Лас-Пальмасом" и "Мальоркой" играли в августе этого года. В обоих случаях были зафиксированы ничьи.

Сейчас “Реал” идет на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от первой "Барселоны" составляет одно очко, а от третьего "Атлетико" – два зачетных балла.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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