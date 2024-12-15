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Барселона – Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Внезапной потери очков не ожидается

Барселона – Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ханси Флик со своей командой после невероятно удачного старта сезона все же немного забуксовали. Однако и из этого периода они, похоже, находят выход.

Противостояние с одним из аутсайдеров Ла Лиги не должно вызывать много проблем. Но все ли на практике будет так же, как кажется на бумаге?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Примера. 17-й тур.

15 декабря. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Барселона" — "Леганес"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Леганес Ханси Флик смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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