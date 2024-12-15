Барселона – Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Ханси Флик со своей командой после невероятно удачного старта сезона все же немного забуксовали. Однако и из этого периода они, похоже, находят выход.

Противостояние с одним из аутсайдеров Ла Лиги не должно вызывать много проблем. Но все ли на практике будет так же, как кажется на бумаге?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.16 8.60 17.00 Узнать больше

Примера. 17-й тур.

15 декабря. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Леганес" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.