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Барселона – Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Внезапной потери очков не ожидается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ханси Флик со своей командой после невероятно удачного старта сезона все же немного забуксовали. Однако и из этого периода они, похоже, находят выход.
Противостояние с одним из аутсайдеров Ла Лиги не должно вызывать много проблем. Но все ли на практике будет так же, как кажется на бумаге?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
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Примера. 17-й тур.
15 декабря. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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