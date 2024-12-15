Испания
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Известно, без какого ключевого игрока Реал сыграет с Севильей
Игрок дисквалифицирован
Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор получил желтую карточку за разговоры с арбитром в матче против "Райо Вальекано".
В матче 17-го тура игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор начал спорить с арбитром относительно эпизода, когда его сбил защитник "Вальекано" Абдул Мумин. За лишние разговоры бразильцу судья Хуан Мартинес Мунуэра показал желтую карточку.
Отмечается, что Винисиус Жуниор пропустит игру с "Севильей", которая состоится 22 декабря, из-за перебора карточек.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 13:26
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