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Известно, без какого ключевого игрока Реал сыграет с Севильей

Испания
Обновлено

Игрок дисквалифицирован

Известно, без какого ключевого игрока Реал сыграет с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Винисиус Жуниор получил желтую карточку за разговоры с арбитром в матче против "Райо Вальекано".

В матче 17-го тура игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор начал спорить с арбитром относительно эпизода, когда его сбил защитник "Вальекано" Абдул Мумин. За лишние разговоры бразильцу судья Хуан Мартинес Мунуэра показал желтую карточку.

Отмечается, что Винисиус Жуниор пропустит игру с "Севильей", которая состоится 22 декабря, из-за перебора карточек.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 13:26
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 13:26
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