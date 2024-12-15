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Полузащитник Реала установил исторический рекорд клуба
А его партнер по команде – лучший в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче Ла Лиги "Райо Вальекано" дома сыграл против "Реала" со счетом 3:3.
Полузащитник "сливочных" Арда Гюлер оформил голевые передачи во время первого и третьего голов своей команды.
Как сообщает Opta, турок стал самым молодым футболистом "Реала" в XXI веке, оформившим дубль из ассистов в матче чемпионата Испании. Он сделал это в возрасте 19 лет и 293 дней.
2 - At 19 years and 293 days, Arda Güler is the youngest player to provide two assists in a single LaLiga match for Real Madrid in the 21st century.— OptaJose (@OptaJose) December 14, 2024
Present. pic.twitter.com/5DqNqxnlru
Также один из голов вчера забил Федерико Вальверде. И снова сделал это с далекого расстояния. Уругваец забил больше всех голов из-за пределов штрафной среди игроков из пятерки лучших лиг Европы – четыре.
4 - Federico Valverde is the player with the most goals from outside the box this season in Europe's top five leagues, with four.— OptaJose (@OptaJose) December 14, 2024
Missile. pic.twitter.com/AWLkhp4U0U
После ничьей "Реал" идет на втором месте Ла Лиги. Отрыв от первой "Барселоны" составляет одно очко, а от третьего "Атлетико" – два зачетных пункта.
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