  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Реала установил исторический рекорд клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Реала установил исторический рекорд клуба

Испания

А его партнер по команде – лучший в текущем сезоне

Полузащитник Реала установил исторический рекорд клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче Ла Лиги "Райо Вальекано" дома сыграл против "Реала" со счетом 3:3.

Читайте такжеСтоличное дерби удалось на славу. Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:3. Обзор матча и видео голов

Полузащитник "сливочных" Арда Гюлер оформил голевые передачи во время первого и третьего голов своей команды.

Как сообщает Opta, турок стал самым молодым футболистом "Реала" в XXI веке, оформившим дубль из ассистов в матче чемпионата Испании. Он сделал это в возрасте 19 лет и 293 дней.

Также один из голов вчера забил Федерико Вальверде. И снова сделал это с далекого расстояния. Уругваец забил больше всех голов из-за пределов штрафной среди игроков из пятерки лучших лиг Европы – четыре.

После ничьей "Реал" идет на втором месте Ла Лиги. Отрыв от первой "Барселоны" составляет одно очко, а от третьего "Атлетико" – два зачетных пункта.

По теме
yellow-arrow
"Зиркзе в январе?" Спортивный директор Ювентуса - о переходе нападающего
yellow-arrow
Известно, без какого ключевого игрока Реал сыграет с Севильей
yellow-arrow
Барселона – Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Райо Вальекано (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости