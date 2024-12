Полузащитник Реала установил исторический рекорд клуба

Во вчерашнем матче Ла Лиги "Райо Вальекано" дома сыграл против "Реала" со счетом 3:3.

Полузащитник "сливочных" Арда Гюлер оформил голевые передачи во время первого и третьего голов своей команды.

Как сообщает Opta, турок стал самым молодым футболистом "Реала" в XXI веке, оформившим дубль из ассистов в матче чемпионата Испании. Он сделал это в возрасте 19 лет и 293 дней.

2 - At 19 years and 293 days, Arda Güler is the youngest player to provide two assists in a single LaLiga match for Real Madrid in the 21st century. Present. pic.twitter.com/5DqNqxnlru

Также один из голов вчера забил Федерико Вальверде. И снова сделал это с далекого расстояния. Уругваец забил больше всех голов из-за пределов штрафной среди игроков из пятерки лучших лиг Европы – четыре.

4 - Federico Valverde is the player with the most goals from outside the box this season in Europe's top five leagues, with four.



Missile. pic.twitter.com/AWLkhp4U0U