"Зиркзе в январе?" Спортивный директор Ювентуса - о переходе нападающего

Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал возможный переход нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе в "Ювентус".

"Зиркзе в январе? Мы ждем Аркадиуша Милика. Могу только сказать, что Зиркзе - очень хороший игрок, но у него контракт с "Манчестер Юнайтед", — цитирует Джунтоли Goal.

Напомним, за этот сезон в АПЛ 23-летний Зиркзе сыграл в 15 играх, в которых отметился 3 голами и одной результативной передачей.