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"Зиркзе в январе?" Спортивный директор Ювентуса - о переходе нападающего
Хто ж таки перейде в Ювентус у січні
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал возможный переход нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе в "Ювентус".
"Зиркзе в январе? Мы ждем Аркадиуша Милика. Могу только сказать, что Зиркзе - очень хороший игрок, но у него контракт с "Манчестер Юнайтед", — цитирует Джунтоли Goal.
Напомним, за этот сезон в АПЛ 23-летний Зиркзе сыграл в 15 играх, в которых отметился 3 голами и одной результативной передачей.
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Источник:goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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