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"Зиркзе в январе?" Спортивный директор Ювентуса - о переходе нападающего

Испания

Хто ж таки перейде в Ювентус у січні

"Зиркзе в январе?" Спортивный директор Ювентуса - о переходе нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал возможный переход нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе в "Ювентус".

"Зиркзе в январе? Мы ждем Аркадиуша Милика. Могу только сказать, что Зиркзе - очень хороший игрок, но у него контракт с "Манчестер Юнайтед", — цитирует Джунтоли Goal.

Напомним, за этот сезон в АПЛ 23-летний Зиркзе сыграл в 15 играх, в которых отметился 3 голами и одной результативной передачей.

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Ювентус (Турин) Аркадиуш Милик Джошуа Зиркзе
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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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