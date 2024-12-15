Примера. Минимальная победа Атлетико, ничья Алавеса и Атлетика

В первом матче игрового дня Примеры "Атлетико" в Мадриде принимало "Хетафе". В первом тайме хозяева владели безоговорочным преимуществом, однако забить не сумели, хотя шансы были у Гризмана и Симеона-младшего. Второй тайм был тяжелее с точки зрения создания моментов для "Атлетико" и в определенный момент казалось, что забить подопечные Симеоне сегодня не смогут. Однако гол был создан практически из ничего: Молина подал с правого фланга, а Серлот пробил головой в противоход голкиперу. "Атлетико" одерживает 11 подряд победу во всех турнирах и выходит на 2 место, сравниваясь с "Барселоной" и обходя "Реал", а "Хетафе" остается на 15 позиции.

"Атлетико" - "Хетафе" - 1:0

Голы: Серлот, 69

Атлетико: Облак – Льоренте (Молина, 56), Хименес, Лэнгле, Галан – Симеоне (Корреа, 55), Де Пауль, Барриос (Ле Норман, 86), Лино (Серлот, 46) – Гризманн (Коке, 63), Альварес

Хетафе: Сория – Ньом, Джене, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 77), Иглесиас – Кейта (Уче, 55), Милья, Сантьяго (Сола, 56), да Кошта (Илдырим, 77) – Родригес (Федерико, 7)

Предупреждения: Корреа, 72, Де Пауль, 90, Коке, 90+2 – Иглесиас, 69

Во втором матче "Алавес" принимал "Атлетик" из Бильбао. Гости открыли счет уже на 10-й минуте усилиями Гомеса. Во втором тайме Жордан сравнял счет. Больше голов в матче не было, так что финальный свисток зафиксировал ничейный результат. "Атлетик" остался на 4 позиции, а "Алавес" - 16-й.

Алавес - Атлетик 1:1

Голы: Жордан, 67 – Гомес, 10

Алавес: Сивера – Теналья, Абкар, Моуриньо, Диарра – Висенте, Жордан, Бланко (Гевара, 72), Гуриди – Мартин (Стоичков, 61), Гарсия

Атлетик: Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Бойро (Берчиче, 46) – Руис де Галаррета (Весга, 78), Хаурегисар – И.А. Уильямс, Гомес (Сансет, 60), Н.А. Уильямс (Джало, 78) - Беренгер (Гурусета, 60)

Предупреждения: Бланко, 54, Теналья, 69 – Бойро, 20, Берчиче, 75.