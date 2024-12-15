Победа Бетиса, ничья Реал Сосьедада и Лас-Пальмаса

"Вильярреал" принимал на своем поле "Бетис". Гости еще в четверг выступали в Лиге конференций, в то время как хозяева отдыхали. Первыми отличились гости – свой очередной гол забил арендованный у "Барселоны" Витор Роке. Буквально через 2 минуты "Бетис" в меньшинстве оставил Авила. В начале 2 тайма гости забили второй раз – это Джованни Ло Чельсо идеально исполнил штрафной удар. Единственное, что смогли хозяева у большинства - отквитали 1 мяч усилиями Алекса Баэны. "Вильярреал" опустился на 6 позицию, а "Бетис" теперь 9-й.

Вильярреал – Бетис 1:2

Голы: А. Баэна, 55 – Витор Роке, 32, Ло Чельсо, 47

Вильярреал: Жуниор Рейс – Кардона, Байи (Бернат, 46), Альбиоль, Кико Фемения – А. Баэна, Гуе (Барри, 57), Парехо, Пино (Кабанес, 70) – Перес, Морено.

Бетис: Вьетес – Перро, Льоренте, Бартра, Сабали – Джонни, Альтимира (Натан, 88), Ло Чельсо (Иско, 74) – Эззальзули (Руибаль, 74), Витор Роке (Диао, 68), Авила.

Предупреждения: Гуе, 26, Кико Фемения, 39, Баэна, 60, Пино, 67, Парехо, 87 – Ло Чельсо, 35, Витор Роке, 65.

Удаление: Авила, 34.

"Реал Сосьедад" на своем поле не сумел обыграть "Лас-Пальмас". Обе команды набрали хорошую форму в последнее время и матч между ними был равным. Лучшие возможности отличиться имели Микель Оярсабаль и Кубо у хозяев и Сандро Рамирес у гостей. Как итог - закономерная нулевая ничья, поднявшая "Реал Сосьедад" на 7 позицию, "Лас-Пальмас" же остался на 14 месте.

Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Лопес (А. Муньос, 85), Агерд, Субельдия, Арамбуру - Субименди, Гомес, Сучич, Мендес (Оласогости,67), Кубо (Берренечеа, 67) - Оярсабаль (Оскарссон, 85).

Лас-Пальмас: Силессен – Мармоль, Маккена, Герцог, Муньос (Луаодис, 85) – Эссуго, Родригес, Кампанья (Макберни, 73) – С.С. Рамирес (Фустер, 85), Мата (Б. Рамирес, 72), Молейро (Марвин, 60).

Предупреждения: Кубо, 39, Барренечеа, 73 – Мата, 57, С. Рамирес, 74, Б. Рамирес, 90+1.